В Италии спасен несовершеннолетний азербайджанский мигрант, сообщает Report.

Инцидент произошел на побережье коммуны Саленто.

Отмечается, что ночью в порту Санта-Мария-ди-Леука было обнаружено небольшое судно с 59 мигрантами. Для их спасения была начата операция местной службы береговой охраны.

Среди мигрантов 44 мужчины и 8 женщин, в том числе семеро несовершеннолетних из Азербайджана, Сирии, Палестины, Ирана и Ирака.

Мигранты будут проходить процедуры идентификации после первых проверок. Их примут волонтеры итальянской делегации Международного комитета Красного Креста (МККК) и разместят в приюте.

В настоящее время проводятся следственные действия по установлению контрабандистов.