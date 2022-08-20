В своём вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский упомянул о том, что на предстоящей неделе его страна будет отмечать такие праздники как День государственного флага и День независимости. В эти дни с визитами в Украину приедет ряд представителей иностранных государств. Некоторые из них также посетят саммит «Крымской платформы», который в этом году пройдёт онлайн.

Напомнил президент и о том, что на предстоящей неделе исполнится 6 месяцев с момента начала полномасштабной войны. По его словам, многие в первые дни этой войны давали ему советы, за которые им теперь стыдно.

Зеленский призвал быть начеку, так как на следующей неделе «Россия может постараться сделать что-то особенно гадкое и жестокое».