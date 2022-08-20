МИД Австрии отреагировал на призывы постпреда РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова «не щадить украинцев».

Ульянова вызвали в МИД Австрии в воскресенье, 21 августа, пишет Bild.

«Мы возмущены человеконенавистническими высказываниями постоянного представителя России при международных организациях в Вене и попытками отрицать то, что отрицать невозможно. Мы выступаем за свободное высказывание мнений. Однако мы свободны в том, чтобы решать, как выступать против таких высказываний. Поэтому мы вызвали российского постоянного представительства Михаила Ульянова в воскресенье в МИД Австрии», — сообщили в австрийском министерстве.

Сам Ульянов удалил свой пост с заявлением про «не щадить украинцев» и написал, что имел в виду, что это американцы и Зеленский «не щадят украинцев».