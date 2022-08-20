Пособие на детей, родившихся после 31 декабря 2020 года, будет назначаться в автоматизированном порядке

Кабинет министров внес изменения в «Положение о начислении и выплате выплат по обязательному государственному социальному страхованию и пособий работникам, временно утратившим трудоспособность».

Как передает Minval.az со ссылкой на АПА, согласно изменениям, все доходы, а не часть доходов застрахованного лица, привлекаемого к обязательному государственному социальному страхованию, учитываются при расчете размера пособия с учетом заработка.

При этом, в автоматизированном порядке добавляется норма о назначении и выдаче пособия на детей, родившихся после 31 декабря 2020 года.