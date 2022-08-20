19 августа на горячую линию «112» МЧС поступила информация о пожаре на садовом участке, принадлежащем жителю села Гарагая, Исмаиллинского района Аббасову Исе Мурсал оглу, и на прилегающих территориях, сообщили в МЧС.

Согласно сообщению, благодаря оперативному вмешательству пожарных МЧС пожар был потушен, а близлежащий лес был защищен от огня. В результате пожара выгорело более 3 гектаров территории.

Оперативными мероприятиями, проведенными Государственной службой пожарной охраны МЧС, было установлено, что был совершен поджог. Его совершил Аббасов Иса Мурсал оглу (1951 г.р.), гражданин признался в содеянном.

Собранные по данному факту материалы направлены по соответствующим вопросам для дачи правовой оценки.