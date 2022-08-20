Канада оказалась не в состоянии предоставить значимую поддержку Европе с поставками газа в ближайшее время. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на канадского премьера Джастина Трюдо.

«Честно говоря, мы не очень многое можем сделать в краткосрочной перспективе, чтобы помочь с приближающимися зимними трудностями», — признался Трюдо.

Премьер-министр не уточнил, на какую помощь со стороны Канады по факту стоит рассчитывать европейским потребителям.

Также Трюдо заверил, что тему с поставками газа затронут во время встречи с немецким канцлером Олафом Шольцем. Глава правительства Германии планирует посетить Канаду в воскресенье, 21 августа.