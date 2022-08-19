Сегодня Европейский суд по правам человека в очередной раз отклонил ходатайство Армении о применении обеспечительных мер в отношении Азербайджана. Об этом АПА сообщил заместитель председателя Верховного Суда Азербайджана, полномочный представитель Азербайджанской Республики при Европейском суде по правам человека Чингиз Аскеров.

Как сообщает офис представителя Армении по международным правовым вопросам, «ЕСПЧ предложил сторонам воздерживаться от действий, которые могут привести к нарушению прав, прописанных в Конвенции прав гражданского населения».