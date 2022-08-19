Все жители села Агавно приняли решение покинуть общину, двое из них сожгли свои дома, сообщил «глава» села. Так называемые «сотрудники правоохранительных органов» Карабаха следят, чтоб жители Агавно и Лачина не сжигали дома, пишет «Кавказский Узел».

«Глава» села Агавно Андраник Чаушян отметил, что «из села уедут абсолютно все, так как опасаются за свою жизнь и жизнь детей. Сегодня на собрании жителей села решили, что никто не останется». По его словам, все село эвакуируется завтра. Утром 20 августа «правительство» отключит все коммуникации, однако Лачинский коридор останется под контролем российского миротворческого контингента до 25 августа. «В основном вывозятся вещи, но люди пока возвращаются в свои дома и хотят больше дней пожить в своем доме, и уедут в последний день», — сообщил Чаушян. Он добавил, что почти все семьи уже вывезли свое основное имущество.

Чаушян добавил, что «в селе сожжено два дома, новых случаев в эти дни не было. Местные правоохранительные органы следят, чтоб не было поджогов и грабежей – выдается соответствующий документ, разрешающий семье вывозить имущество. Мирная эвакуация продолжается. Семьям выданы деньги и топливо, остальное они организовывают сами», – сказал он.

Жители села подтвердили, что сжигать или портить свои дома перед отъездом им запретили под угрозой невыплаты компенсаций.

Рузанна Аракелян из Бердзора сообщила, что им объявили, что 20 августа все должны освободить свои дома, так как приедет азербайджанский комендант и вместе с российскими миротворцами примет город.