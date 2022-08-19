Как известно, с целью более эффективной организации психологической реабилитации наших ветеранов, испытывающих психологические проблемы в связи с Отечественной войной, в том числе членов семей шехидов, потерявших родных в результате армянского террора, в 2021 году по приглашению Министерства по чрезвычайным ситуациям была осуществлена работа по оказанию бесплатной психологической помощи при совместном участии профессиональных психотерапевтов и психологов из Турецкой Республики.

С 5 сентября 2022 года по приглашению МЧС в нашей стране вновь будут находиться более 20 профессиональных психологов из братской Турецкой республики. Турецкие специалисты совместно с психологами МЧС проведут эффективную реабилитацию людей, нуждающихся в психологической помощи, в городах Баку, Гянджа, Барда, Габала и Лянкяран, сообщается на сайте МЧС.

Граждане, испытывающие психологические проблемы в связи с Отечественной войной, могут записаться на бесплатную психотерапевтическую помощь по телефону горячей линии Министерства «112».