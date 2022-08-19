Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон появился в аэропорту Майами в инвалидном кресле.

Сотрудник аэропорта помогал спортсмену передвигаться на инвалидном кресле. При себе у Тайсона была большая трость. По неподтвержденной информации, он страдает от травмы спины.

Сейчас Майку Тайсону 56 лет. Он завершил боксерскую карьеру в 2005 году, проведя 58 боев. Спортсмен одержал 50 побед (44 — нокаутом), потерпел шесть поражений, а два боя признаны несостоявшимися. В 2020 году Майк Тайсон и Рой Джонс провели показательный бой, который завершился вничью.