Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сравнил звучащие в Германии призывы запустить «Северный поток-2» с наркозависимостью.

«Призывы некоторых немецких политиков запустить «Северный поток-2» ненадолго, а затем закрыть, иррациональны. Это напоминает наркотическую зависимость, когда человек говорит: «Только последний раз!», не осознавая разрушительных последствий каждого «последнего раза». Зависимость от российского газа убивает!», — написал он в своём Twitter.

Накануне вице-спикер бундестага ФРГ Вольфганг Кубики призвал срочно запустить трубопровод «Северный поток 2».

«Федеральный министр экономики должен сделать все, чтобы мы имели больше энергии. Мы должны сейчас немедленно открыть «Северный поток 2″, чтобы заполнить наши газохранилища на зиму», — сказал политик.