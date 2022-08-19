С начала полномасштабной войны в Украине число погибших детей составило 362, ранены — 716, заявили в в Генпрокуратуре Украины.

С начала войны больше всего детей пострадали в: Донецкой области — 376, Харьковской — 202, Киевской — 116, Черниговской — 68, Луганской — 61, Николаевской — 60, Херсонской — 55, Запорожской — 40.

«Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях», — говорится в сообщении.