Эстония выделит очередной пакет военной помощи Украине, который включает в себя дополнительные летальные средства, такие как минометы и противотанковое вооружение. Кроме того, Эстония планирует поддержать инициативу Соединенного Королевства о расширении масштабов обучения военнослужащих украинских сил и отправить в Украину полевой госпиталь в сотрудничестве с Германией, сообщает ТАСС.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур подчеркнул, что Запад также должен быть готов к «российской информационной войне», особенно к распространению на Западе сообщений об усталости и неэффективности оказания помощи Украине.

Всего Эстония предоставила Украине военную помощь на сумму 250 млн евро, в которую входят противотанковые ракеты Javelin, гаубицы, противотанковые мины, противотанковые гранатометы, минометы, различное легкое вооружение, боеприпасы, автомобили, средства связи, медицинское оборудование и расходные материалы, средства индивидуальной защиты (каски, бронежилеты и т. д.), а также военные продовольственные пайки.