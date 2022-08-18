Турция будет участвовать в послевоенном восстановлении Украины.

Сегодня стороны подписали соответствующий Меморандум. В качестве первого проекта рассматривается восстановление турецкой стороной моста в селе Романовка Киевской области, который соединяет Бучу и Ирпень со столицей. Он был разрушен в начале полномасштабного российского вторжения, и фактически это остановило наступление РФ на столицу.

Согласно меморандуму, в ближайшее время будет создана совместная рабочая группа по вопросам восстановления, которая будет прорабатывать механизмы привлечения турецких инвестиций, а также будет развивать конкретные проекты для сотрудничества.

«Мы благодарны турецким партнерам за намерения в сотрудничестве относительно восстановления разрушенной Россией инфраструктуры. Способствует этому и большой опыт участия турецкого бизнеса в строительстве дорог и мостов, в частности это касается наших мегапроектов – Запорожского и Кременчугского мостов. Мы знаем турецкий бизнес как надежного партнера, поэтому рассчитываем, что уже совсем скоро выйдем на конкретные практические результаты совместного восстановления», – заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков.