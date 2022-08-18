Во Львове завершилась встреча в трехстороннем формате с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, президента Украины Владимира Зеленского и генсека ООН Антониу Гутерриша.

Встреча во дворце Потоцких проходила в закрытом для прессы режиме и длилась 40 минут.

На встрече также присутствовали глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, глава Национальной разведывательной организации (MİT) Турции Хакан Фидан и пресс-секретарь президента Ибрагим Калын.

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Трехсторонние переговоры Эрдоган — Зеленский — Гутерриш начались во Львове.