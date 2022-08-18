Инфляция в 19 странах еврозоны установила в июле абсолютный рекорд, достигнув 8,9 процента, следует из данных Евростата.

В июне рост цен был 8,6 процента. Самые низкая инфляция была во Франции, на Мальте (по 6,8 процента) и в Финляндии (8 процентов). Самая высокая зафиксирована в Эстонии (23,2 процента), Латвии (21,3 процента) и Литве (20,9 процента).

В июле наибольший вклад в годовой уровень инфляции в еврозоне внесли энергоносители (плюс 4,02 процентных пункта), продукты питания, алкоголь и табачные изделия (плюс 2,08 процентных пункта), услуги (плюс 1,60 процентных пункта) и неэнергетические промышленные товары (плюс 1,16 процентных пункта).