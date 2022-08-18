Пожар, произошедший в лесистой местности возле центра отдыха «Галаалты», расположенного в Шабранском районе, потушен, сообщает МЧС.

Согласно информации, в настоящее время, несмотря на то, что жаркая и ветреная погода препятствует полному тушению очагов пожара, силами пожарной охраны МЧС с использованием специальных альпинистских средств, предназначенных для горной местности со сложным рельефом, проводятся работы по охлаждению в направлении от крепости Чираггала до центра отдыха «Галаалты».