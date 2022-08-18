Скандал между Москвой и Ереваном разгорается. Как передаёт ереванский сайт epress.am, телеграмм-канал «Семен Пегов» возвестил: «В армянских СМИ не останавливается антироссийская истерия. Нас ждут веселые времена, денацификация Армении неизбежна».

Напомним предысторию. Днём 14 августа на рынке «Сурмалу» прогремел взрыв. 16 человек погибли, более полусотни ранены. В Армении — двухдневный траур. А в экспертном сообществе и соцсетях, как уже рассказывал Minval, горячо обсуждается и версия причастности ко взрыву спецслужб РФ. Официально в Ереване ее не озвучили. Но посольство России в Армении поспешило выступить с официальной нотой и сформулировало требование: «Ожидаем от властей Армении шагов, направленных на пресечение подобных недружественных проявлений».

Оставим в стороне едкие шпильки по поводу того, что российская дипмиссия в Армении позволяет себе говорить с официальными властями этой страны в столь ультимативном тоне. Не станем даже уточнять, каких именно шагов ожидают в команде Сергея Копыркина: закрытия неугодных СМИ, арестов журналистов и экспертов и т.д. Воздержимся даже от вопросов, формулируют ли в российской дипмиссии подобные требования, основываясь на российской практике, или же трезво представляют себе реальный уровень демократии в Армении и степень ее «управляемости». Отметим другое.

Сам факт появления ноты посольства РФ показывает: по поводу неудобных версий взрыва в «Сурмалу» Москва занервничала всерьёз. Тем более что в Ереване, к возмущению российских «державников», по крайней мере пока в Ереване не торопятся вести себя по принципу «слушаюсь, гражданин начальник». Популярные прокремлевские тг-каналы репостят сообщение небезызвестного Мики Бадаляна, «партнёра» Семена Пегова: ереванская мэрия согласовала на 24 августа проведение митинга против «специальной военной операции» в Украине. Как старательно «настукивают» в пророссийских кругах Еревана, «мероприятие носит откровенный антироссийский характер, а также направлено лично против президента России Владимира Путина». «Армяне России» задаются вопросом: «Интересно, что этим разрешением хочет сказать Никол Пашинян своим союзникам, которых намедни он обвинил в неисполнении миротворческой миссии в Нагорном Карабахе, а последние три дня все провластные агентства обвиняют Россию в причастности к пожару на рынке Сурмалу. Может кто-то напомнит Николу Пашиняну , что — Россия союзник, а не враг, или всех все устраивает?»

А московские тг-каналы тут же добавляют от себя: «Действительно, может Москве уже пора напомнить Еревану, как должен вести себя союзник? Может быть, в Кремле уже перестанут терпеть выходки Еревана и примут достойные меры?» И слишком многое указывает на то, что это не просто личное мнение админов тг-каналов. В Москве серьезно недовольны Пашиняном.

Любопытно, конечно, какие «достойные меры» имеют в виду прокремлевские аналитики. Но еще любопытнее, почему не было столь же жестких формулировок в ответ на попытки со стороны Еревана устроить ревизию трехстороннего соглашения от 10 ноября, подрывать процесс урегулирования и демонстративно «пинать» договоренности, заключённые с участием президента РФ.

Так что Баку самое время «запастись попкорном».

Отдел политики Minval.az