В Ереване, на рынке «Сурмалу», продолжается разбор завалов на месте взрыва, как было официально объявлено, пиротехники. В больницах Еревана находятся не менее 60 пострадавших, уже полтора десятка, включая по крайней мере одного ребёнка, признаны погибшими. Более 15 человек, в том числе гражданка России, считаются пропавшими без вести.

И хотя на месте трагедии еще продолжается разбор завалов, скандалы уже бушуют — от возмущения тем, что турецкий «переговорщик» с Арменией Сердар Кылыч отреагировал на трагедию на рынке раньше, чем «шашлычный варчапет», и до неумного перформанса некой Мар Маргарян, которая на фоне пожара решила поиграть на кануне и выложила запись в соцсети, чем тоже возмутила сограждан.

Но куда важнее другое. Слишком многое указывает на то, что взрыв на рынке — это не «неосторожность» и не хрестоматийный «брошенный окурок», а теракт.

Признавать этого вслух власти Армении не спешат. Более того, главу МЧС Армена Памбухчяна отправили успокаивать публику, и он заученно твердил перед камерами: ни о каком теракте не может быть и речи, потому как сначала было какое-то возгорание, потом появился дым, и лишь после этого произошел взрыв. Но вышло неубедительно. Во-первых, взрывы пиротехники чаще всего сопровождаются «эффектом фейерверка», с разлетающимися «огнями», ракетами, шутихами и т.д. А на видеозаписях с ереванского базара явно нечто иное: взрыв есть, взрывная волна есть, а «фейерверков» нет. Во-вторых, сам министр тут же включил «задний ход» и начал мямлить, что МЧС не может указать причину взрыва, его функция — тушение пожара и организация спасательных работ и т.д. А в-третьих, и «в-главных», в тот же день в Ереване эвакуировали метро из-за угрозы взрыва. Что мало похоже на совпадение. Тем более на фоне местных традиций политического террора. И как минимум непростой ситуации и в самой Армении, и вокруг неё.

Соблазнительно, конечно, перекинуть мостик, к примеру, от «наскоков» Никола Пашиняна на росмиротворцев в ответ на азербайджанскую операцию «Возмездие» практически к любым конспирологическим теориям. Но в реальности и в Москве, и в Ереване отдают себе отчёт: на настоящее дистанцирование от России у недавнего вожака «революции погосов» нет ни политической воли, ни сил. А его страна находится в слишком сильной зависимости от Кремля, чтобы позволять себе даже мечтать о переменах.

Другое дело— Карабах. Точнее, последние последние события в Лачинском коридоре, где «Агавно» все же пакует чемоданы и напоследок поджигает дома и леса. Что, кроме всего прочего, означает, что Пашинян, конечно, пытался срывать урегулирование и устраивать вооружённые провокации, но после операции «Возмездие» пошёл на попятную. А это уже меняет дело. В Баку дают понять, что нацелены не на перемирие, а на настоящий мир, и что росмиротворцы в Карабахе размещены временно. И если теперь Пашинян не демонстрирует ожидаемого упорства и поддаётся силовой рихтовке, это значит, что у Азербайджана есть все шансы довести постконфликтное урегулирование в Карабахе до логического завершения по своему сценарию. Этот сценарий — мир, открытие коммуникаций, стабильность и сотрудничество— ничуть не противоречит коренным интересам России. Но в какой-то «башне Кремля» могут решить, что при таком раскладе Россия рискует потерять рычаг давления и на Азербайджан, и на Армению. А сорвать процесс постконфликтного урегулирования, «раскачав» ситуацию в Армении— не такой уж нелогичный план. А вот инструментом этой «раскачки» вполне может быть террор. Тем более что надежды на то, что реваншисты в лице Кочаряна, Саргсяна и Сагателяна сметут Пашиняна при помощи «людской волны», не оправдались, и даже стенания по «Агавно» не особо помогли. Вряд ли, конечно, Москва для взрыва на ереванском базаре командировала в столицу Армении спецподразделение «Вымпел», чьи бойцы взрывали энергоблок телецентра в Баку накануне 20 января. В Армении для террора и диверсий предостаточно местных кадров. Но вот кто и зачем дергает этих местных кадров за ниточки — вопрос, который стоит озвучить.

Нурани, обозреватель