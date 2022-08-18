Минобороны РФ обвинило Киев в подготовке «резонансной провокации» на Запорожской АЭС на фоне визита генсека ООН Антониу Гуттериша в Украину.

«В результате провокации РФ будет обвинена в создании техногенной катастрофы на Запорожской АЭС», — заявили в минобороны РФ.

Там утверждают, что командование оперативно-тактической группы «Днепр» развёртывает к 19 августа в районе Запорожья посты радиационного наблюдения, а также организует тренировки по действиям в условиях радиационного заражения местности.

При этом в Минобороны РФ утверждают, что тяжёлых вооружений ни на территории ЗАЭС, ни в прилегающих к ней районах у российских войск нет, «там есть только подразделения охраны».