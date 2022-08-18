Контракт на поставку второго полка зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 Турции уже реализовывается. Об этом заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что контракт уже подписан, и он в том числе подразумевает локализацию производства отдельных компонентов системы.

Шугаев добавил, что Республика Турция по-прежнему является важным партнером Российской Федерации, государства активно развивают двустороннее сотрудничество во многих областях, в частности военно-техническое сотрудничество.