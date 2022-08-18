Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси в четверг на встрече в Токио вручил основателю Microsoft Биллу Гейтсу орден Восходящего солнца первой степени, сообщил телеканал Fuji TV.

Отмечается, что Гейтс, в частности, был удостоен государственной награды за «помощь в укреплении систем здравоохранения развивающихся стран».

МИД Японии объявил о присуждении ордена Гейтсу в апреле 2020 года, однако в то время американский предприниматель не мог получить его из-за пандемии ковида.

Орден Восходящего солнца был учрежден в 1875 году, он имеет восемь степеней.