Согласно информации, полученной с автоматических метеостанций, в Баку и на Абшеронском полуострове наблюдается пылевой туман, сообщила директор Бюро гидрометеорологических прогнозов МЭПР Гюльшад Мамедова.

Она отметила, что пылевой туман носит трансграничный характер.

Содержание дисперсных частиц пыли в Хатаинском районе столицы превысило норму в 4,3 раза, Низаминском — в 2,4 раза и Сабаильском — в 2,5 раза.

По словам Г.Мамедовой, пылевой туман, по прогнозам, продержится в течение ближайших двух дней.