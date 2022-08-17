Филиппины поддержат США, если между ними и Китаем начнется война в связи с напряженностью в Тайваньском проливе, заявил посол республики в Соединенных Штатах Хосе Мануэль Ромуальдес, слова которого приводит издание Business World.

Как утверждает дипломат, Манила готова к союзу с Вашингтоном. Он также напомнил, что «Договор о взаимной обороне» автоматически не связывает Филиппины со всеми конфликтами Соединенных Штатов.

«Если, конечно, будет большая война, которой, мы надеемся, никогда не произойдет, мы будем в союзе с США, как мы были в союзе с ними во Второй мировой войне», — заверил Ромуальдес.

Решение о поддержке американской стороны, по его словам, больше основано на зоне ответственности Филиппин, которая включает Южно-Китайское море и прилегающие воды.

Вместе с тем Манила намерена продолжать подталкивать союзников к «максимальной сдержанности».