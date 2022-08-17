Президент Украины Владимир Зеленский оправдал свой отказ — открыто готовить страну к войне с Россией — тем, что не хотел сеять панику среди населения.

В интервью Washington Post он рассказал, что ещё осенью 2021 года США предупреждали его о готовящемся вторжении, однако украинские власти хотели избежать экономического коллапса и массовой эмиграции людей из страны.

«Вы не можете просто сказать мне: «Слушай, ты должен начать готовить людей сейчас и сказать, что им нужно отложить деньги, им нужно запастись едой.» Если бы мы об этом сообщили — а этого хотели некоторые люди, которых я не буду называть, — то я бы терял 7 миллиардов долларов в месяц, начиная с октября прошлого года, и к моменту, когда россияне на нас напали, они бы захватили нас за три дня», — сказал Зеленский в интервью.