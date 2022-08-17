Сухогруз Razoni, перевозящий украинское зерно под флагом Сьерра-Леоне, пришвартовался в сирийском порту Тартус. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

В распоряжение Reuters также попали спутниковые снимки, сделанные компанией Planet Labs, которые подтверждают местоположение судна. Один из источников в судоходной отрасли рассказал агентству, что в настоящий момент сирийская сторона осуществляет разгрузку по крайней мере части зерна, находящегося на борту Razoni.

В воскресенье агентство сообщило, что Razoni встал на якорь близ порта Тартус, однако определить точное местоположения судна не представлялось возможным, поскольку оно передвигалось с выключенным транспондером.