Минобразования Украины сообщило, что из школьной программы решено изъять русский язык и литературу, а из уроков зарубежной литература — изъять произведения российских и белорусских авторов кроме Гоголя и Булгакова.
Минобразования Украины сообщило, что из школьной программы решено изъять русский язык и литературу, а из уроков зарубежной литература — изъять произведения российских и белорусских авторов кроме Гоголя и Булгакова.
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