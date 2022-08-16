Из-за конфликта в Украине порядка 20 млн человек могут оказаться в условиях крайней нищеты, говорится в отчете ООН «О целях в области устойчивого развития на 2022 год».

Как следует из доклада, в 2022 году во всем мире число бедных людей, которые живут менее чем на $1,90 в день, оценивается в 656,7 млн человек. При этом данный показатель может увеличиться до 676,5 млн человек из-за роста цен на продукты питания и «более широкие последствия» т.н. «российской военной операции» в Украине.

Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш отмечал, что российско-украинский конфликт не только спровоцировал стремительный рост цен на продукты, топливо и удобрения, но и «нарушил цепочки поставок и мировую торговлю и вызвал проблемы на финансовых рынках».