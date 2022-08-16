Тема интеграции карабахских армян в азербайджанское общество активно обсуждается и на международных площадках, и в социальных сетях, она является предметом горячих споров между политиками, политологами и социологами, представителями правозащитных организаций, депутатами и военными экспертами.

У каждого есть свои соображения, и довольно интересные. К примеру, многие склоняются к мнению, что принять гражданство Азербайджана карабахские армяне могут только одним-единственным образом: граждане, предоставившие документы о рождении, проживании и прописке на территории бывш. НКАО АзССР до 1988 года, должны получить гражданство после проверки СГБ, которая совместно с СВР, должна составить списки всех желающих получить гражданство Азербайджана и уж только потом начать проверку по следующим пунктам: участие в незаконных вооружённых формированиях, участие в расправе и пытках против азербайджанского населения, участие и/или поддержка групп сепаратистов или иных групп, выступающих против территориальной целостности Азербайджана, участие в Первой и Второй Карабахский войнах в рядах армии Армении, а также не является ли проверяемое лицо гражданином иных стран. Если проверяемый «не засветился» ни в одной из перечисленных категорий, он может получать гражданство Азербайджана. Но события последних 30 лет таковы, что не засветившихся в вышеуказанных пунктах будет немного.

Предположим, мы сживемся, сработаемся, как-то сблизимся, тем более что Азербайджан – страна толерантная и многонациональная. И время постепенно обточит все острые углы. На самом деле, есть более важный вопрос, больше связанный с психологией: если армянин примет гражданство Азербайджана, то он должен будет служить в рядах ВС Азербайджана. Парадоксально, но факт: потомок оккупантов (а, возможно, и родственник) встанет в один ряд с теми, чьи друзья, родственники и друзья погибли в кровопролитной борьбе с агрессором за территориальную целостность Азербайджана. Но, так или иначе, если ты гражданин страны – то обязан отдать воинский долг.

Сотрудник Minval.az провел небольшой блиц-опрос, в результате которого удалось узнать еще несколько мнений относительно этого, по сути, риторического вопроса.

Военный эксперт Узеир Джафаров в блиц-интервью «Минвалу» отметил, что армяне, принявшие гражданство нашей страны, будут служить в рядах азербайджанской армии на таких же условиях, что и все остальные граждане Азербайджана — согласно Конституции.

«Не стоит забывать о том, что призываться в ряды ВС Азербайджана будут граждане, которым исполнилось 18 лет, а они, как вы понимаете, оружия в руках еще не держали и в войнах участия не принимали. Кроме того, в армию не будут призывать сразу, как только заключат мир, должно пройти определенное время, работа предстоит долгая. Должен пройти период адаптации, во время которого будут работать психологи, юристы, социологи. Я думаю, что решение по этому вопросу непосредственно будет приниматься из складывающейся обстановки. Это – язык закона. Есть еще социальный фактор и психологический тоже, все это будет учитываться. Сейчас в данный момент идет разговор о защите прав карабахских армян, а права у всех граждан нашей многонациональной страны одинаковые», – отметил Джафаров.

Совсем иное мнение высказал военэксперт Шаир Рамалданов, настаивающий на том, чтобы парламент страны в срочном порядке принял закон об альтернативной военной службе, так как того требует непростая ситуация.

«Почему я считаю, что так должно быть? Хотя бы потому, что первое время этих новоиспеченных граждан должны привлекать к несению альтернативной военной службы, не связанной с вооружением и военной техникой. Нельзя им пока что доверять оружие, потому что предстоит очень большая работа, мы должны целиком и полностью выполнить задачи, связанные с интеграцией. Конечно, за 5-10 лет это невозможно будет сделать, потребуется определенный, гораздо больший отрезок времени, прежде чем можно будет допускать их к оружию. Кроме того, должны быть улажены все проблемы с семьями шехидов, павших от армянских пуль и террористических действий. Одновременно с этими нюансами мы не можем ограничить права армян, принявших гражданство Азербайджана, так как нам могут предъявлять претензии международные правозащитные организации, что мы, дескать, «предвзято относимся к гражданам Азербайджана армянской национальности»», – отметил наш собеседник.

По его словам, нашему парламенту предстоит большая работа, особенно Комитету по вопросам обороны и безопасности.

«Этому комитету предстоит подготовить изменения и дополнения к ныне действующим законодательном актам Азербайджана и потому они после выхода с летних каникул должны сразу же приступить к работе.

Далее, существует еще и психологический фактор. Мы должны понять, что несение представителями армянской национальности в рядах ВС Азербайджана – вопрос сложнейший еще и с психологической и с социальной точки зрения, так как поствоенный синдром еще никто не отменял. Представьте себе, человек потерял в войне брата (сына, мужа, друга), и потому тяжело будет стоять в одном ряду Мамедову и Арутюняну. И потому эти вопросы в дальнейшем тоже должны быть учтены. Кроме того, в армии служат представители всех малых народностей, проживающих на территории Азербайджана: таты, лезгины, аварцы, удины, евреи, русские и многие другие. Тоже самое будет и с армянами. Когда они примут правильное и окончательное решение быть гражданами Азербайджана, их не будут отделять от общей массы. Будет тяжело, я не исключаю, что в первое время могут быть стычки между армянами и азербайджанцами во время совместной службы. Тем более, есть закон, согласно которому на военную службу отправляют не менее, чем за 100 км от места проживания. А теперь представьте себе, что 100 км от Карабаха – это и Гянджа, и Тяртяр, это и Барда, то есть те самые районы, по которым армяне во время последней войны наносили ракетные удары. Это, конечно же, тоже очень чувствительно, тяжелый психологический момент. Люди, потерявшие своих родных и близких в Гяндже, Барде или в Тяртяре, будут шокированы тем, что представитель армянской национальности, соплеменники которого бомбили наши мирные города, в одних рядах с азербайджанским солдатом, освобождавшим наши земли от многолетней армянской оккупации. Раны еще слишком кровоточат. Фактор генетической памяти очень силен, и это тоже надо учитывать. А потому соответствующие органы должны провести очень сложную и трудоемкую работу в плане выравнивания отношений. Мы должны быть готовы к тому, что армяне начнут стонать и плакать на тему «ой, как же наши дети будут служить в одних рядах с азербайджанцами», а лучше всего в таких случая апеллировать именно законом. Потому закон об альтернативной службе должен быть внедрен обязательно. Хотя бы для того, чтобы у нас был козырной туз в рукаве на случай этого «плача»», – подчеркнул Рамалданов.

Согласно мнению депутата Арзу Нагиева, пока еще очень рано говорить о каких-то конкретных действиях в этом направлении, так как еще не завершен процесс делимитации и демаркации границ, не подписано мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией.

«Конечно же, процесс интеграции армян в гражданское общество неизбежен, но прежде, чем вдаваться в полемику по данному вопросу, нужно досконально во всем разобраться. И уж тем более рассуждать о том, как карабахские армяне будут служить в азербайджанской армии. Все будут служить на равных условиях, кроме того, я вообще против такого понятия, как альтернативная служба. Глава государства ясно сказал: никаких привилегий не будет, законы страны одинаковы для всех, и армяне будут служить в армии так же, как и все остальные граждане нашей страны. Тем более что все эти лица, прежде чем пойти на службу в армию, пройдут через доскональную проверку, будут работать службы контроля над ними. Но так или иначе, считаю, что в новых реалиях мы сумеем ужиться, главное – окончательный и бесповоротный мирный договор, завершение процесса делимитации и демаркации границ и главное — азербайджанский флаг над Ханкенди. А дальше постепенно все вопросы решатся, особенно если будет сделана ставка на масштабную просветительскую работу. Хочу напомнить в качестве примера: в НАТО есть страны, ранее враждовавшие, а теперь мирно сосуществующие и даже входящие в единый военный блок», – заключил парламентерий.

Яна Мадатова