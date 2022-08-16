Премьер-министр Норвегии заявил, что добыча газа уже была увеличена почти на 10% после нападения России на Украину. Он также добавил, что не правительство Норвегии должно решать, можно ли безопасно расширять производство.

«Мы не можем решать политически, что мы просто будем добывать больше», — сказал он. По его словам, для увеличения добычи потребуется разработка новых газовых месторождений.

ЕС импортирует около 20% своего газа из Норвегии. В Германии доля норвежского природного газа в настоящее время составляет около 30%. Таким образом, Норвегия обогнала Россию в качестве самого важного поставщика газа для Германии.