На данный момент между странами-членами НАТО и ЕС растет раскол из-за ситуации на Украине. Об этом заявил глава программы по Восточной Европе Польского института международных отношений Даниэль Шелиговский, передает RT.

По мнению политолога, противоречия между странами Запада по Украине продолжат нарастать. Он предрек, что желанию США продолжать поддерживать Киев в боевых действиях начнут противостоять крупные европейские державы.

«Украине будет требоваться всё большая военная и финансовая поддержка от иностранных партнёров, и значение лидерской роли США лишь растёт, но в то же время лагерь сторонников диалога во главе с Германией, Францией и Италией будет приобретать всё большее влияние, оказывая давление на украинские власти с целью возобновления переговоров с Россией», — заключил Шелиговский.

При этом эксперт добавил, что у НАТО нет цели ослабить Россию, «не говоря уже о победе над ней». По его словам, в некоторых западных странах, особенно в Германии, можно услышать призывы к помощи Москве в текущей ситуации.