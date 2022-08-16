Минобороны Турции сообщило о выходе пяти судов с продовольствием из портов Украины
Еще пять судов с продовольствием вышли из портов Украины, информирует ТАСС со ссылкой на Минобороны Турции.
Минобороны Турции сообщило о выходе пяти судов с продовольствием из портов Украины
Еще пять судов с продовольствием вышли из портов Украины, информирует ТАСС со ссылкой на Минобороны Турции.
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