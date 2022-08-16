Госдепартамент США заявил в понедельник, что Вашингтон и Анкара ведут переговоры о поставках Анкаре истребителей F-16, однако не стал подтверждать прибытие военной делегации Турции в Вашингтон, передает ТАСС.

«Мы ведем переговоры напрямую с турецким правительством. Мы, как и они, сфокусированы на том, чтобы Турция была совместима с НАТО, с современной военной техникой НАТО», — сказал на брифинге пресс-секретарь американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс.

При этом он не стал подтверждать прибытие в Вашингтон турецкой делегации. «Эти разговоры проводятся на регулярной основе, я не могу говорить о конкретной делегации», — сказал Прайс.