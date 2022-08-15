Мы решительно осуждаем те действия, которые были отражены на кадрах, демонстрирующих поджог армянами Лачинских и Ходжалинских лесов в последние дни, и рассматриваем эти действия как экологический террор и преступления против природы.

Об этом заявил заместитель министра Экологии и Природных Ресурсов Фирдовси Алиев, передает АПА.

Он отметил, что мы и сегодня являемся свидетелями продолжающегося экологического террора Армении против Азербайджана.

«Армяне, незаконно поселившиеся на территории Азербайджана, продолжают осуществлять экологический террористический акт не только против нашего народа, но и против нашей природы и природных ресурсов, а также против человечества в целом. Тот факт, что армяне, которые в период оккупации не только сожгли Джебраильские, Зангиланские, Губадлинские, Кельбаджарские, Шушинские леса, но и сейчас умышленно наносят вред окружающей среде, сжигая наши лесные территории в Ходжалы и Лачине, наряду с указанием на то, что эти территории им не принадлежат, является прямым подтверждением враждебного отношения к природе».

Заместитель министра сказал, что инцидент будет расследован нашей стороной более подробно, и имеющиеся факты будут оценены в соответствии с международным правом.