Президент РФ Владимир Путин рассказал, что у России много союзников в Латинской Америке, Азии и Африке, которым Москва готова предложить самые современные виды вооружений.

Такое заявление Путин сделал, выступая на Международном военно-техническом форуме «Армия-2022», передает ТАСС.

«Мы высоко ценим то, что у нашей страны много союзников, партнеров и единомышленников на разных континентах. Это государства, которые не прогибаются под так называемым гегемоном», — заявил Путин.

Он добавил, что лидеры этих стран проявляют «настоящий мужской характер», выбирают суверенный путь развития и стремятся коллективно решать вопросы безопасности, соблюдая международное право и учитывая интересы друг друга.

«Россия искренне дорожит исторически прочными, дружественными, по-настоящему доверительными связями с государствами Латинской Америки, Азии, Африки. Готовы предложить союзникам и партнерам самые современные виды вооружений», — подчеркнул Путин.

Он отметил, что речь идет о стрелковом оружии, бронетехнике, артиллерии, боевой авиации и беспилотниках. Практически все российские вооружения не раз применялись в реальных боевых действиях, добавил Путин.