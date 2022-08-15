Информация об отмене в течение ближайших лет в Казахстане классов с русским языком обучения, появившаяся в социальных сетях, не соответствует действительности, сообщил в понедельник портал stopfake.kz, созданный при поддержке министерства информации и общественного развития республики для борьбы с недостоверными данными.

«В некоторых СМИ и социальных сетях распространяется информация о том, что за 6-7 лет в казахстанских школах отменят классы с русским языком обучения. Это не так», — говорится в сообщении.

Распространяемые слухи также опровергли в Министерстве просвещения Казахстана. «Данная информация не соответствует действительности. Как в классах с казахским языком обучения, так и в классах с русским языком обучения русский язык продолжает изучаться в прежнем режиме, иных планов нет», — заявила первый заместитель министра Шолпан Каринова, слова которой приводит stopfake.kz.