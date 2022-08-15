В работу магистрального водопровода, снабжающего питьевой водой часть поселка Бина Хазарского района Баку, осуществлено вмешательство, сообщила пресс-служба ОАО «Азерсу».

Согласно информации, житель поселка по имени Насир самовольно изменил расположение магистрального водопровода диаметром 219 мм в поселке Бина для строительства постройки на этой территории.

В ночные часы мужчина перекрыл подачу воды в магистральном водопроводе, разрубил 70-метровую часть трубопровода, и проложил новую линию диаметром 159 мм уже за пределами строительного участка. Этой же ночью он начал строительство частного дома на территории водопровода.

В результате этих действий без воды остались исправительное учреждение, пятиэтажные жилые дома и частные дома, расположенные в этом районе.

При участии сотрудников правоохранительных органов бригады и техника «Азерсу» снесла постройку. В настоящее время ведутся работы по ремонту поврежденного трубопровода для восстановления водоснабжения. На этот период подача воды в исправительное учреждение, здание и частные дома обеспечивалась за счет альтернативных источников.

«Азерсу» обратилось в правоохранительные органы для расследования данного факта.