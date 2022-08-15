В Баку задержан подозреваемый в убийстве мужчины. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Насиминского района.

Согласно информации, 15 августа около 01:00 в прокуратуру поступила информация об убийстве Ниямеддина Мурадова 1998 г.р. на территории поселка Алатава 3 в Насиминском районе столицы.

Ниямеддин Мурадов был участником Отечественной войны и награжден медалью «За освобождение Губадлы».

Расследование выявило обоснованные подозрения, что Бахтияр Гараев 1999 г.р. на почве возникшего конфликта ударил ножом в грудь Н.Мурадова.

По данным СМИ, мужчина стал свидетелем того, как неизвестный мужчина выхватил телефон из рук женщины, а затем стал избивать ее. Мурадов сразу же заступился за женщину.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК.

Бахтияр Гараев был задержан в качестве подозреваемого и привлечен к следствию.

В настоящее время следственные мероприятия продолжаются.