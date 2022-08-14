Евросоюз и более чем 40 стран мира сделали совместное заявление, в котором призвали Россию немедленно вывести свои войска и свой персонал из Запорожской атомной электростанции.

Заявление обнародована сегодня, 14 августа, на официальном сайте Представительства Европейского Союза при международных организациях в Вене.

«Мы призываем Российскую Федерацию немедленно вывести свои военные силы и весь другой несанкционированный персонал из Запорожской атомной электростанции, ее ближайших окрестностей и всей Украины, чтобы оператор и украинская власть могли восстановить свои суверенные обязанности в пределах международно признанных границ Украины и законный оперативный персонал мог выполнять свои обязанности без внешнего вмешательства, угрозы или неприемлемо тяжелых условий труда. Это также позволит МАГАТЭ осуществлять верификацию в соответствии с обязательствами Украины относительно гарантий в безопасных условиях и вовремя», — говорится в заявлении.