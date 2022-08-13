Генсек Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш назначил Амира Махмуда Абдуллу координатором ООН по Черноморской зерновой инициативе. Об этом сообщила пресс-служба Гутерриша.

«Господин Абдулла обладает более чем 30-летним опытом работы в области гуманитарного реагирования и управления во Всемирной продовольственной программе, а также специальными знаниями в области операций в чрезвычайных ситуациях, цепочки поставок и безопасности», – говорится в сообщении.

Абдулла сменит представителя США Фредерика Кенни, который временно занимал эту должность.