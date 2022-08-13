Государственное агентство по занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения приступило к реализации мероприятий, предусмотренных для организации самозанятости и обеспечения работой переселенных в Агалы жителей.

Агентством по развитию малого и среднего предпринимательства cовместно с Агентством аграрных услуг при Минсельхозе и Исполнительной властью Зангиланского района 30 жителей села были привлечены к программе самозанятости. Для них уже организованы бизнес-тренинги.

На сегодняшний день 24 жителя села обеспечены подходящей работой, еще 35 жителей, которые могут быть привлечены к мероприятиям по трудоустройству, успешно прошли этап собеседования и находятся на стадии окончательного оформления документов.