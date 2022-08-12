Чехия, председательствующая в Совете Европейского союза, предложит странам ЕС рассмотреть запрет шенгенских виз для россиян уже в конце августа, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Inquirer.

«Полное прекращение выдачи российских виз всеми государствами-членами ЕС может стать еще одной очень эффективной санкцией», — сказал глава МИД Чехии Ян Липавский.

Он отметил, что предложит эту идею на неформальной встрече министров иностранных дел ЕС в Праге в конце августа.

«В условиях российской агрессии, которую Кремль продолжает наращивать, не может быть и речи о привычном для российских граждан туризме», — добавил Липавский.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский призвал страны ввести запрет въезда для всех россиян в страны Запада, пояснив, что это поможет заставить россиян понять, что они причастны к войне РФ против Украины.

После чего такую инициативу поддержали в Эстонии, Чехии и Латвии.