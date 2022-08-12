В результате российско-украинской войны многие страны физически не могут обеспечить свое население пшеницей и зерном. Потому что основными производителями зерна являются Россия и Украина. Война, безусловно, создала большие препятствия в этом вопросе. Однако в Азербайджане в этой сфере нет проблем. Об этом 12 августа сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью АзТВ в поселке Басгал.

Глава государства отметил: «Мы традиционно покупаем зерно и удобрения в России. В результате достигнутых договоренностей с нашими российскими партнерами и удобрения, и зерно будут экспортироваться в Азербайджан столько, сколько мы захотим. Что касается удобрений, как вы знаете, мы уже сами стали их производить, и даже экспортируем карбамидные удобрения. Но другие удобрения в Азербайджан пока импортируются».

По словам Ильхама Алиева, Азербайджан ведет и будет вести практическую работу, чтобы полностью застраховаться от всех проблем. Он уверен, что в ближайшие годы страна сможет значительно повысить урожайность на имеющихся сегодня обрабатываемых площадях за счет ирригационных проектов, надлежащих агротехнических мероприятий и других мер и субсидий.