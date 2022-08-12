Против двух граждан Армении возбуждены уголовные дела по обвинению в государственной измене и шпионаже. Один из обвиняемых ранее сбежал в Грузию и запросил убежища в Азербайджане, второй – в Турцию.

Генпрокуратура Армении сообщает, якобы гражданин Армении В.Г. был завербован еще в 2017 году иностранными спецслужбами, помогая им вести подрывную деятельность против армянского государства, также он был на постоянной связи с азербайджанским посольством в Грузии. В июне текущего года мужчина перешел на территорию Грузии, а в начале августа выступил с видеообращением, в котором отказался от армянского гражданства и попросил дать ему азербайджанское гражданство.

Согласно информации, другой гражданин Армении И.В. проживал в Турции, в Стамбуле, и был завербован иностранной разведкой. Мужчина периодически выступал с антиармянскими заявлениями в соцсетях, восхвалял азербайджанскую власть, их политику, критиковал Армению, ее действия во время 44-дневной войны. И.В. также попросил азербайджанское гражданство и пожелал поселиться в Ханкенди под юрисдикцией Азербайджана.

По обоим эпизодам в следственном департаменте Службы национальной безопасности возбуждены уголовные дела.