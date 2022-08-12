Главное управление по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре провело операцию в представительстве Исполнительной власти Шамкирского района в поселке Чинарлы.
В ходе операции задержан представитель ИВ в поселке Эльчин Аббасов.
Главное управление по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре провело операцию в представительстве Исполнительной власти Шамкирского района в поселке Чинарлы.
В ходе операции задержан представитель ИВ в поселке Эльчин Аббасов.
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