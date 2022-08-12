То, что армяне являются отцами провокаций и исторических фальсификаций, ни у одного адекватно мыслящего человека сомнений не вызывает. На протяжении всего времени своего бесславного существования армяне, за неимением собственной славной истории, неизменно сочиняли свою, альтернативную историю.

В ней было все: и многочисленные победы, неизвестно над кем. И «великая Армения», которая простиралась от моря до моря. И даже то, что пророк Ной говорил исключительно на армянском языке. Писались и «трагические» страницы, вроде «геноцида армян», призванные послужить делу получения определенных дивидендов как в политическом, так и материальном плане.

В то же время, армяне пытаются замалчивать факты кровавых злодеяний, совершенные их руками. Руки армянских террористов по локоть в крови турков, азербайджанцев, русских и представителей других национальностей. География армянской политики террора широка: от Московского метрополитена, где был совершен первый теракт в истории СССР в 1977 году, аэропорта Орли в Париже (теракт 1983 года) до зверств в Нагорном Карабахе. И самой кровавой и трагической страницей первой Карабахской войны стал Ходжалинский геноцид.

Тогда армянскими зверьми в человеческом обличии при участии военнослужащих российского 366-го мотострелкового полка было убито 613 мирных азербайджанцев, в том числе, женщин, детей и стариков.

Но если с армянами, имеющими страсть ко лжи, краже, изворотливости, убийству безоружных людей все ясно, то еще более кощунственным выглядят попытки оправдать зверства армян некоторых так называемых российских экспертов, которые ради 30 «армянских» сребреников готовы не только представить дьявола в облике ангела, но и продать собственную мать.

Одним из таких продажных российских «экспертов» является некий научный руководитель Центра международных исследований «Мир Кавказа» Максим Васьков.

Так, в жалких потугах оправдать резню в украинской Буче российскими «освободителями», этот горе-историк провел аналогию с Ходжалинским геноцидом, применив армянскую интерпретацию.

«Киевский режим взял на вооружение практику Азербайджана по фальсификации «военных преступлений». «Историческим примером для них могла послужить, в частности, история, связанная с городом Ходжалы. Тогда азербайджанцы обвинили в гибели беженцев армянскую сторону, ими была сделана соответствующая видеокартинка и т.д. Хотя тогда практически сразу появилось интервью, прояснившее обстоятельства произошедшего», — отметил он в статье для инфопомойки «Реалист».

Начнем с того, что первая же фраза «историка» наглядно свидетельствует о его безграмотности в области международного права. Жители Ходжалы, будучи гражданами Азербайджана, являются вынужденными переселенцами, но никак не беженцами. Азербайджанцы же – граждане Армении, которые были изгнаны из родных очагов, имеют статус беженца.

Васьков, говоря об интервью, имеет в виду беседу покойного экс-президента Азербайджана Аяза Муталлибова с журналисткой «Независимая газета».

Армяне «козыряют» искаженным вариантом интервью Муталлибова, цинично заявляя, что, мол, экс-президент заявил, что азербайджанцы сами устроили резню ходжалинцев для прихода к власти Народного фронта Азербайджана.

Впоследствии Муталлибов не раз в своих интервью заявлял, что его слова были искажены. «В интервью российской газете касательно событий в Ходжалы, я говорил о том, что там имеется безусловный армянский след. Я отмечал и то, что параллельно Армения таким образом пыталась дополнительно дестабилизировать обстановку в Азербайджане. Оппозиция также была заинтересована в осложнении ситуации в стране. Но, касаясь того интервью, я неоднократно говорил и выступал по этому поводу: я не использовал фразу о том, что геноцид в Ходжалы совершили азербайджанцы, это смешно», — говорил Муталлибов.

Естественно, армяне и их верный слуга Васьков предпочитают не замечать истины, и смотрят на реальность сквозь призму лжи. Потому напомним ему слова одного из ходжалинских палачей, экс-президента Армении Сержа Саргсяна: «До Ходжалы азербайджанцы думали, что с нами можно шутки шутить. Они думали, что армяне не смогут поднять руку на мирное население. Нам нужно было сломать этот стереотип. Так и получилось».

А Васьков продолжает самозабвенно лгать: «Действия украинцев в Буче понятны. Это информационно-пропагандистская провокация, направленная против России, но она более многослойная. В первые дни после оставления российскими войсками Бучи и захода в нее украинских сил и речи не было о каких-либо погибших. Затем начался террор украинских войск, нацбатов и СБУ по отношению к мирному населению, они убивали всех, на ком была белая повязка, по доносам и по малейшему подозрению в сотрудничестве с российскими военными. Белые повязки используются российской стороной для распознавания свой-чужой, украинцы убивали на месте всех, на ком они были замечены».

Далее он утверждает, что на постсоветском пространстве именно власти Азербайджана первыми начали применять по отношению к армянскому населению Нагорного Карабаха этнические чистки и массовый террор.

И вновь ослепленный любовью к армянским подачкам Васьков либо демонстрирует невежество в тематике, в дебри которой он влез (точнее, его просунули), либо он снова лжет. Но, скорее всего, и то, и другое.

Каким образом власти Азербайджана могли проводить этнические чистки в Нагорном Карабахе, если с началом горячей фазы первой Карабахской войны, армянские боевики при мощной поддержке российских военнослужащих активно убивали и выселяли азербайджанцев из родных домов?

Около 700 тысяч азербайджанцев, благодаря политике армянского террора стали вынужденными переселенцами, а 20 процентов земли было оккупировано.

А если «историк» называет 44-дневную войну, в результате которой большая часть армянских оккупантов была изгнана с азербайджанских земель, «этнической чисткой», то у него серьезные пробелы в образовании. В таком случае, говоря языком Васькова, во время Великой Отечественной войны, советские войска, громя и изгоняя фашистов с территории СССР, применяли к ним этническую чистку.

Конечно же, и мы можем сказать, что теракты в Норд-Осте, Беслане, Буйнакске и так далее — часть российской политики для обвинения во всех грехах Чеченской республики Ичкерия. Но мы не станем уподобляться такому ничтожеству, как Васьков и иже с ним. Ведь не станете вы кусать собаку, которая укусила вас…

Фарид Теймурханлы

Данная статья подготовлена ​​при финансовой поддержке Агентства развития медиа Азербайджанской Республики по направлению «Защита общественных и государственных интересов».