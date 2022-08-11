Обнародованы результаты анализа ДНК людей, которые российские солдаты сожгли в Чернигове.

Согласно сообщению главы Конгресса объединенных азербайджанцев Чернигова Искендера Велиева, кремированные останки члена территориальных войск обороны в Чернигове Аскерова Фазаила Иса оглы, 1966 года рождения были вывезены из морга и преданы земле сегодня, пишет «Репорт».

Еще один погибший азербайджанец был жителем Полтавы. Председатель Полтавской Рады азербайджанцев Физули Ганбаров отметил, что его близкий родственник Тофиг Мамед оглы Аскеров, 1966 года рождения погиб при ракетном обстреле российской армии.