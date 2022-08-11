Литовские депутаты Даля Асанавичюте, Стасис Шедбарас и Андрюс Вишняускас подготовили проект поправок к закону о гражданстве, который предполагает введение возможности для лишения паспорта Литвы иностранных граждан, получивших его в исключительном порядке, передает Delfi. По информации агентства, гражданство будут забирать у тех, кто своими действиями «угрожает безопасности и интересам Литвы или поддерживает государство, угрожающее Литве, ее союзникам или другим странам».

Как отмечается, соответствующий проект в первую очередь касается тех лиц, которые поддерживают Россию на фоне продолжения российской военной «спецоперации» на территории Украины.

«Существует шесть случаев утраты гражданства Литовской Республики, но среди них нет такого, который создал бы механизм утраты гражданства после его приобретения в исключительном порядке, в то время как также будучи гражданином другого государства, если лицо поддерживает государства-агрессоров и тем самым представляет угрозу для Литвы, региона и для безопасности союзников», — говорится в пояснительной записке к документу.