Более заразный подвариант штамма коронавируса «омикрон» BA-2.75 выявлен в индийской столице Нью-Дели.
Об этом сообщил главный врач городской больницы «Лок Наяк Джай Пракаш хоспитал» Суреш Кума.
Более заразный подвариант штамма коронавируса «омикрон» BA-2.75 выявлен в индийской столице Нью-Дели.
Об этом сообщил главный врач городской больницы «Лок Наяк Джай Пракаш хоспитал» Суреш Кума.
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