Внесены поправки в постановления Кабинета министров Азербайджана «Об утверждении порядка прохождения медицинского освидетельствования (медицинского осмотра) в государственном наркологическом медицинском учреждении лицами, занимающимися отдельными видами профессиональной деятельности и деятельностью, связанной с источником повышенной опасности», «Об утверждении прядка проверки здоровья лиц, принятых на действительную военную службу в субъекты разведывательной и контрразведывательной деятельности или проходящих службу в этих субъектах», «Об утверждении положения о военно-врачебной экспертизе» и «Об утверждении случаев и порядка поступления на действительную военную службу на основании контракта».

Соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

В закон Азербайджанской Республики «О наркологической службе и контроле» добавлена статья об обязательном наркологическом освидетельствовании лиц, призванных на срочную действительную военную службу в период призыва — государственными медицинскими учреждениями, в которых они состоят на учете; лиц, добровольно поступивших на военную службу до подписания контракта — медицинскими учреждениями государственных органов, с которыми они заключили контракт; лиц, добровольно поступивших непосредственно в кадровый состав до подписания приказа — медицинскими учреждениями государственных органов; военнослужащих действительной военной службы (за исключением военнослужащих срочной действительной военной службы) не реже одного раза в год.

Гражданин, находящийся в запасе Вооруженных сил и поставленный на первичный воинский учет, для уточнения диагноза заболевания, наряду с амбулаторным или стационарным медицинским осмотром, направляется на обязательное наркологическое освидетельствование.

Гражданин, добровольно поступивший на военную службу (службу в органах), может быть направлен на обязательное наркологическое освидетельствование для уточнения диагноза заболевания.

В порядок проверки здоровья субъектов разведывательной и контрразведывательной деятельности добавлена статья о том, что субъекты разведывательной и контрразведывательной деятельности должны проходить обязательный наркологическое освидетельствование в соответствии с соответствующим законом.